Экс-форвард «Динамо» Руслан Пименов высказался о возможном возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера команды.

«Надо дать Гусеву шанс в "Динамо", чтобы человек мог реализовать то, что задумал сделать с командой. Выбирая между Шварцом и Гусевым, я выберу второго: во-первых — он свой, во-вторых — он дешевле, и в-третьих — он качеством немцу не уступает.

У меня есть определённое понимание, почему руководству интересно приглашение Сандро главным тренером: первое — прошлые заслуги и результаты, второе — молодёжь, которая появилась при нём, и третье — болельщики, которые в него влюбились. Это три главных составляющих. Но в нынешней ситуации приглашать и переплачивать за тренера нецелесообразно и вообще это ненужная история», — цитирует Пименова «Советский спорт».

«Динамо» под руководством Ролана Гусева заняло седьмое место в РПЛ, набрав 45 очков. Также бело-голубые дошли до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступили «Краснодару» (0:0, 5:6 по пен.).

Шварц работал в столичном клубе с октября 2020 года до лета 2022 года. Под его руководством «Динамо» стало бронзовым призером РПЛ сезона-2021/2022 и дошло до финала Кубка России.