Мануэль Нойер, вратарь «Баварии», вчера не участвовал в тренировке команды и не будет присутствовать на сегодняшней.

Мануэль Нойер globallookpress.com

Ранее стало известно, что 40-летний футболист столкнулся с мышечными проблемами в левой икре после субботней игры Бундеслиги с «Кельном» (5:1).

Согласно информации от Bild, завтра Нойеру предстоит обследование икроножной мышцы, чтобы оценить ее состояние. Результаты проверки определят, сможет ли он вернуться к тренировкам уже на следующий день перед финалом Кубка Германии против «Штутгарта», который состоится в субботу.

Также от итогов обследования будет зависеть участие Нойера в чемпионате мира.