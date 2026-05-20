Португальский тренер Жозе Моуринью вновь станет главным наставником мадридского «Реала», как сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт с «Королевским клубом» рассчитан до июня 2029 года, и, по информации источника, он уже подписан и вступил в силу. Ожидается, что Моуринью прибудет в Мадрид в ближайшее время, а именно на следующей неделе.

Ранее Жозе Моуринью уже работал с «Реалом» с июля 2010 по июнь 2013 года. Под его руководством команда завоевала множество трофеев. В сезоне-2025/2026, возглавляя «Бенфику», он одержал 23 победы и 11 ничьих в чемпионате Португалии без единого поражения.