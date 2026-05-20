Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о возможном возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера «Динамо».

Сандро Шварц

«Шварц в "Динамо"?  Я ничему в нашем футболе не удивляюсь.  Видел много примеров, когда одни и те же люди входят в разные реки.  Наш футбол — вишенка на торте.  Приехал, получилось?  Ура-ура.  Не получилось?  Чемодан забрал и поехал отдыхать.  И говорит: "Как мне всё нравилось, хочу вернуться"», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Шварц работал в столичном клубе с октября 2020 года до лета 2022 года.  Под его руководством «Динамо» стало бронзовым призером РПЛ сезона-2021/2022 и дошло до финала Кубка России.