Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о возможном возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера «Динамо».

«Шварц в "Динамо"? Я ничему в нашем футболе не удивляюсь. Видел много примеров, когда одни и те же люди входят в разные реки. Наш футбол — вишенка на торте. Приехал, получилось? Ура-ура. Не получилось? Чемодан забрал и поехал отдыхать. И говорит: "Как мне всё нравилось, хочу вернуться"», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Шварц работал в столичном клубе с октября 2020 года до лета 2022 года. Под его руководством «Динамо» стало бронзовым призером РПЛ сезона-2021/2022 и дошло до финала Кубка России.