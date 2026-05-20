«Челси» проявляет интерес к нападающему мадридского «Реала» Килиану Мбаппе, сообщает El Nacional.

По данным источника, новый главный тренер лондонского клуба Хаби Алонсо, который возглавил команду 17 мая, хотел бы видеть французского форварда в составе синих. Отмечается, что руководство «Челси» уже вышло на контакт с матерью и агентом игрока Файзой Ламари.

Контракт 27-летнего Мбаппе с «Реалом» рассчитан до лета 2029 года.

В сезоне-2025/26 француз провёл 43 матча, забил 41 гол и отдал 7 результативных передач. Всего за мадридский клуб Килиан сыграл 102 встречи, в которых отметился 85 голами и 12 ассистами.