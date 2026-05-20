Главный тренер «Челси» Калум Макфарлейн после победы над «Тоттенхэмом» в лондонском дерби отметил характер и сплочённость своей команды.

Cпециалист признался, что главным для синих был результат, и подчеркнул, что его подопечные полностью заслужили три очка.

«Для нас на первом месте был результат. Думаю, команда действительно провела хороший матч и заслужила эту победу. Нам пришлось бороться и держаться вместе, и, считаю, мы отлично с этим справились», — заявил Макфарлейн BBC.

Напомним, «Челси» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:1 в рамках очередного тура АПЛ. Благодаря этой победе синие поднялись на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.