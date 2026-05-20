Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался об игре лондонского «Арсенала» перед финалом Лиги чемпионов, оценив работу главного тренера «канониров» Микеля Артеты.

«Они заслужили победу в чемпионате. У "Арсенала" был великолепный сезон. Мы уже играли с этим "Арсеналом", поэтому знаем, на что они способны. Без мяча это лучшая команда мира, а с мячом они способны забивать очень много. Отличное сочетание.

Логично, что именно мы встречаемся в финале. Нас ждёт действительно великий матч. Если посмотреть на статистику "Арсенала", становится понятно, что Микель Артета — настоящий лидер. Он привил команде победный менталитет», — приводит слова Энрике Football. London.

Напомним, что «Арсенал» гарантировал себе 1-е место в таблице АПЛ с 82 очками в активе, опередив «Манчестер Сити» в чемпионской гонке.

Финал Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом» состоится 30-го мая в Будапеште.