Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о чемпионстве «Арсенала» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

Микель Артета — главный тренер «Арсенала» globallookpress.com

«Ну уйдет Пеп (Гвардиола из "Манчестер Сити"), но о какой гегемонии "Арсенала" можно говорить? Они стали чемпионами впервые за 20 лет! Какая гегемония? Им еще до гегемонии…

В Англии есть "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" — все. Которые по всем показателям являются передовыми командами. А "Арсеналу" и "Манчестер Сити" очень далеко до этих двух команд.

В следующем сезоне посмотрим, смогут ли "канониры" навязать борьбу "Ливерпулю" и "Манчестер Юнайтед", который приходит в себя. Я думаю, вряд ли», — сказал Канчельскис изданию «Сила Спорта».

Ранее легендарный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отреагировал на чемпионство «канониров» в нынешнем сезоне.

Подопечные Микеля Артеты гарантировали себе 1-е место в нынешнем сезоне АПЛ с 82 очками в активе, опережая «Манчестер Сити» на 4 балла.