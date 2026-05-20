Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат поделился мыслями о предстоящем финале Кубка России между красно-белыми и «Краснодаром».

Роман Зобнин («Спартак») globallookpress.com

«Фаворита нет, так как всё-таки один матч. С небольшой долей вероятности фаворитом можно назвать "Спартак" — матч проходит в Москве, и болельщиков "Спартака" на стадионе будет гораздо больше, чем болельщиков "Краснодара".

Работу Карседо весной в целом оцениваю положительно. При нём стабилизировался состав и игра в "Спартаке", понятно, во что команда хочет играть», — цитирует Граната «Советский спорт».

Финал Кубка России состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».