Павел Банатин, агент хавбека «Динамо» Данила Глебова, высказался про игру футболиста в минувшем сезоне.

Данил Глебов globallookpress.com

«На мой взгляд, Данил доказал свой высокий уровень в последних играх сезона. У него были проблемы со здоровьем, которые помешали ровно пройти сборы, подготовиться и далее выиграть конкуренцию весной. Переживаний и недовольства не было, об этом и речи быть не могло — только работа. Как я уже говорил, тренер себе не враг. Ролан Александрович, думаю, точно не пожалел, сделав ставку на Глебова в конце сезона. Обидно очень, что в серии пенальти удача была не на нашей стороне, но уверен, такая уверенная заключительная часть сезона по сплоченности и эмоциям многое значит для команды и самого Глебова», — сказал Банатин «СЭ».

Глебов в сезоне-2025/26 отыграл за динамовцев 26 встреч и сделал один ассист.