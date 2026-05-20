Нападающий «Акрона» Артём Дзюба возобновил тренировки с командой после повреждения.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу клуба, 37-летний форвард приступил к занятиям в общей группе. Окончательное решение о его участии в первом стыковом матче за место в РПЛ против «Ротора» примет тренерский штаб ближе к игре.

Дзюба получил мышечное повреждение 3 мая в матче с «Краснодаром» (0:1) в 28-м туре РПЛ. Сейчас «Акрон» находится в Волгограде, где 20 мая состоится первая игра переходного противостояния.

Футболист присоединился к «Акрону» осенью 2024 года, его контракт действует до лета 2026 года.