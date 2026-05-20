Защитник «Зенита» Ваня Дркушич прокомментировал победу своей команды в текущем сезоне РПЛ.

«Важно было вернуть трофей в Санкт‑Петербурге после упущенного чемпионства в прошлом году. Об этом думали не только игроки, но и тренерский штаб, персонал. Каждый причастный к "Зениту" человек знает, что мы должны быть чемпионами. Мы вложили много сил и времени, чтобы завоевать трофей. Мы это сделали!» — цитирует Дркушича «Матч ТВ».

Сине-бело-голубые в седьмой раз за восемь лет выиграли чемпионат России. Всего на счету команды из Санкт-Петербурга 11 побед в РПЛ.

Подопечные Сергея Семака в текущей кампании набрали 68 очков, обогнав «Краснодар» (66) на два балла.