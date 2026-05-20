Нападающий ПСЖ Усман Дембеле заявил, что примет участие в финале Лиги чемпионов против «Арсенала».

Напомним, что французский форвард был заменен на 27-й минуте матча 34-го тура Лиги 1 против «Парижа» (1:2).

«Всё идёт очень хорошо. Немного испугался в матче с "Парижем", но я в порядке и сыграю (в финале). Быть готовым на 100%? Да, думаю, так и будет. У меня в этом нет сомнений, надеюсь выйти на поле 30 мая.

В моей карьере было так много небольших повреждений или серьёзных травм, будь то здесь, в ПСЖ, или даже раньше, особенно перед важными матчами, особенно перед этим финалом. Предпочёл остановиться и прежде всего не рисковать», — приводит слова Дембеле RMC Sport.

Матч между ПСЖ и «Арсеналом» в рамках финала Лиги чемпионов состоится 30-го мая в 19:00 мск.