«Челси» обыграл дома «Тоттенхэм» в матче 37-го тура АПЛ со счетом 2:1.
Энцо Фернандес открыл счет на 18-й минуте встречи, Андрей Сантос удвоил преимущество «синих» на 67-й минуте. Ришарлисон семь минут спустя отыграл один мяч, но на большее «шпоры» рассчитывать не смогли.
ЧелсиЛондон2:1ТоттенхэмЛондон
1:0 Энцо Фернандес 18' 2:0 Андрей Сантос 67' 2:1 Ришарлисон 74'
Челси: Роберт Санчес, Джош Ачимпонг (Трево Чалоба 74'), Йоррел Хато, Марк Кукурелья, Весли Фофана (Мамаду Сарр 81'), Андрей Сантос, Мойсес Кайседо, Коул Палмер (Алехандро Гарначо 89'), Энцо Фернандес, Педру Нету (Дариу Эсугу 89'), Лиам Дилап (Шим Меука 89')
Тоттенхэм: Антонин Кински, Дестини Удоджи (Папе Сарр 69'), Микки ван де Вен, Кевин Дансо, Конор Галлахер, Жоау Палинья (Джеймс Мэддисон 69'), Родриго Бентанкур, Педро Порро, Ришарлисон, Матис Тель, Рандаль Коло Муани (Джед Спенс 69')
Жёлтые карточки: Йоррел Хато 79', Марк Кукурелья 85', Лиам Дилап 87' — Педро Порро 28', Микки ван де Вен 43', Дестини Удоджи 63'
«Челси» с 52 очками поднялся на восьмое место в АПЛ, «Тоттенхэм» с 38 баллами остался семнадцатым в таблице и не смог оторваться от идущего в зоне вылета «Вест Хэма» (36).