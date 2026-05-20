«Челси» обыграл дома «Тоттенхэм» в матче 37-го тура АПЛ со счетом 2:1.

Энцо Фернандес открыл счет на 18-й минуте встречи, Андрей Сантос удвоил преимущество «синих» на 67-й минуте. Ришарлисон семь минут спустя отыграл один мяч, но на большее «шпоры» рассчитывать не смогли.

Результат матча Челси Лондон 2:1 Тоттенхэм Лондон 1:0 Энцо Фернандес 18' 2:0 Андрей Сантос 67' 2:1 Ришарлисон 74' Челси: Роберт Санчес, Джош Ачимпонг ( Трево Чалоба 74' ), Йоррел Хато, Марк Кукурелья, Весли Фофана ( Мамаду Сарр 81' ), Андрей Сантос, Мойсес Кайседо, Коул Палмер ( Алехандро Гарначо 89' ), Энцо Фернандес, Педру Нету ( Дариу Эсугу 89' ), Лиам Дилап ( Шим Меука 89' ) Тоттенхэм: Антонин Кински, Дестини Удоджи ( Папе Сарр 69' ), Микки ван де Вен, Кевин Дансо, Конор Галлахер, Жоау Палинья ( Джеймс Мэддисон 69' ), Родриго Бентанкур, Педро Порро, Ришарлисон, Матис Тель, Рандаль Коло Муани ( Джед Спенс 69' ) Жёлтые карточки: Йоррел Хато 79', Марк Кукурелья 85', Лиам Дилап 87' — Педро Порро 28', Микки ван де Вен 43', Дестини Удоджи 63'

Статистика матча 4 Удары в створ 3 3 Удары мимо 4 45 Владение мячом 55 3 Угловые удары 4 1 Офсайды 1 9 Фолы 18

«Челси» с 52 очками поднялся на восьмое место в АПЛ, «Тоттенхэм» с 38 баллами остался семнадцатым в таблице и не смог оторваться от идущего в зоне вылета «Вест Хэма» (36).