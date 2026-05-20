Журналистам стало известно, какие вратари входят в шорт-лист «Челси» на летнее трансферное окно.

По информации TeamTalk, приоритетным вариантом для лондонского клуба остаётся голкипер «Милана» и сборной Франции Майк Меньян. При этом синие также рассматривают несколько альтернативных кандидатов на усиление позиции.

В список входят Барт Вербрюгген из «Брайтона», Робин Роэфс из «Сандерленда», Джордан Пикфорд из «Эвертона» и Диогу Кошта из «Порту».

На данный момент в распоряжении «Челси» находятся Роберт Санчес, Филип Йоргенсен и Габриэль Слонина. Летом команду возглавит новый главный тренер Хаби Алонсо.

После 37 туров «Челси» занимает восьмое место в таблице английской Премьер-лиги.