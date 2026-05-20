Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев оценил игру московского клуба в прошедшем сезоне РПЛ.

«С приходом Карседо на "Спартак" стало интереснее смотреть, особенно в тактическом плане. Обидно, что команда упустила бронзу, учитывая, что "Локомотив" уступил ЦСКА, и были хорошие шансы. За это можно поставить небольшой минус сезону. Но в целом впечатление хорошее.

Особенно интересно посмотреть на "Спартак" осенью, потому что Карседо глубже займется комплектованием команды. Среди игроков я бы отметил Барко и Зобнина, который закрывал разные позиции и выручал этим команду», — сказал Бояринцев «СЭ».

«Спартак» в прошедшем розыгрыше РПЛ занял четвертую строчку. 24 мая команда встретится с «Краснодаром» в финале Кубка России.