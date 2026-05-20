БАТЭ примет «Динамо» Минск в матче 8-го тура Высшей лиги Беларуси. Поединок состоится 20 мая в 20:30 мск.

После 7 матчей в турнире БАТЭ занимает 14-е место. Клуб набрал только 5 очков и пока что имеет одну победу. «Динамо» собрал 16 баллов, благодаря чему поднялся на 3-е место. В активе клуба одно поражение при пяти победах.

Команды пересекались в недавнем матче финала Кубка Беларуси, в котором БАТЭ победил после серии пенальти. В чемпионате «Динамо» не проигрывает борисовцам 4 матча.

