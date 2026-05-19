Главный тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги может покинуть саудовский клуб уже этим летом, сообщает Tuttomercatoweb.

Симоне Индзаги globallookpress.com

По информации источника, 50-летний итальянский специалист принял решение уйти из команды по окончании сезона. Причиной возможного расставания называется смена владельцев клуба и связанные с этим внутренние изменения. Индзаги возглавил «Аль-Хиляль» летом 2025 года, подписав контракт на два сезона.

До переезда в Саудовскую Аравию он успешно работал в Италии, где тренировал «Лацио» и миланский «Интер».

За тур до завершения чемпионата «Аль-Хиляль» под руководством Индзаги занимает второе место в турнирной таблице, уступая два очка лидирующему «Аль-Насру».