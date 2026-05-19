Бывший тренер «Челси» Энцо Мареска достиг устной договоренности о сотрудничестве с «Манчестер Сити». Об этом сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Энцо Мареска globallookpress.com

По информации источника, итальянский специалист уже давно рассматривается как основной кандидат на должность главного тренера «горожан», где он заменит Хосепа Гвардиолу.

Мареска в ближайшее время подпишет контракт с клубом на три года. Ранее он уже сотрудничал с «Манчестер Сити» с 2022 по 2023 год в качестве ассистента, а также работал с молодёжной командой команды.