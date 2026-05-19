Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес признался, что хотел бы провести всю карьеру в составе миланского клуба.

Аргентинский форвард заявил, что чувствует себя в «Интере» абсолютно счастливым и не представляет себя в другой команде.

«Я хотел бы завершить карьеру именно в "Интере". Мне здесь очень комфортно, и я не вижу себя в другом клубе. Если меня не попросят уйти, то готов остаться здесь навсегда», — сказал Мартинес La Gazzetta dello Sport.

Лаутаро выступает за нерадзурри с 2018 года. Действующее соглашение 28-летнего футболиста с миланским клубом рассчитано до лета 2029 года.

В сезоне-2025/26 аргентинец провел за «Интер» 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Миланская команда по итогам сезона завоевала чемпионский титул в Серии А.