Самарские «Крылья Советов» объявили на своём официальном сайте дату начала подготовки к новому сезону.

Сергей Булатов — тренер самарцев globallookpress.com

Футболисты и тренерский штаб выйдут из отпуска 16 июня для прохождения медицинского осмотра в Москве. После него команда прилетит в Самару и начнёт потихоньку втягиваться в новый сезон.

Первая товарищеская встреча намечена на 28 июня, а всего запланировано шесть матчей до старта чемпионата. Пока соперники и точные даты неизвестны.

Новый сезон РПЛ начнётся 25–26 июля. В этом году «Крылья Советов» финишировали на 11‑й строчке.