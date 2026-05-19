Защитник Даниэль Карвахаль прокомментировал свой уход из мадридского «Реала», отметив, что гордится временем, проведённым в клубе.

Даниэль Карвахаль globallookpress.com

В воскресенье «Реал» официально объявил, что контракт с капитаном не будет продлён.

«Я ухожу с переполненным сердцем и огромной гордостью, понимая, что отдал этому клубу всё, что мог», — написал испанский футболист в социальных сетях.

Карвахаль является воспитанником академии «Реала». За основную команду он провёл 450 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 65 результативных передач.

В составе мадридского клуба защитник шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды становился чемпионом Испании, а также завоёвывал Кубок страны и другие трофеи.