Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас высказался о перспективах своего одноклубника Алексея Батракова.

«Действительно, возможно, матч с ЦСКА стал последним для Батракова в "Локомотиве". Если Лёша уедет в европейский топ-клуб, все будут только рады. Он готов к этому — потрясающий футболист, умеет всё», — цитирует Карпукаса «Чемпионат».

Батраков в текущем сезоне провел 36 встреч во всех турнирах, где отметился 17 голами и 11 результативными передачами. 20-летнего полузащитника связывают с возможным переходом «ПСЖ», где играет еще один россиянин Матвей Сафонов.