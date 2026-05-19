Бывший голкипер «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро войдёт в тренерский штаб Энцо Марески после назначения итальянского специалиста главным тренером «горожан». Об этом сообщил журналист Алекс Крук.

Кабальеро выступал за «Манчестер Сити» с 2014 по 2017 год и за это время стал обладателем Кубка английской лиги. Также в карьере аргентинского вратаря были «Челси», «Саутгемптон», «Малага» и ряд других клубов.

После завершения игровой карьеры Кабальеро начал тренерскую деятельность. Он работал помощником тренера в «Лестер Сити» и «Челси», где сотрудничал с Мареской.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.