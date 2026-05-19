Нападающий «Реала» Эндрик отреагировал в социальных сетях на свое включение в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира — 2026.

«Спасибо, Боже, ты чудесен! Мой первый чемпионат мира с лучшей командой мира, я могу только благодарить Бога за этот момент. Теперь пришло время представлять нашу страну! Давайте же выложимся на полную!» — сказано в публикации футболиста в социальных сетях.

За прошедший сезон в клубе Эндрик отметился восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами в 24 матчах.

На групповой стадии чемпионата мира сборная Бразилии, возглавляемая Карло Анчелотти, сыграет с командами Марокко, Гаити и Шотландии.