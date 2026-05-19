Хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор поделился ожиданиями от концовки сезона в АПЛ и Лиге чемпионов.

Норвежец отметил, что команда находится на решающем отрезке сезона и намерена бороться за максимальный результат сразу в двух турнирах.

«У нас впереди финал Лиги чемпионов и последний матч чемпионата. Сейчас самое важное — выложиться полностью и продолжать двигаться вперёд. Я могу пообещать болельщикам, что мы отдадим на поле все силы», — сказал Эдегор BBC.

В 37-м туре АПЛ «Арсенал» обыграл «Бёрнли» со счётом 1:0 и продолжает возглавлять турнирную таблицу.

В заключительном матче сезона команда Микеля Артеты встретится с «Кристал Пэлас».