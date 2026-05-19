Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев подвел итог завершившегося сезона РПЛ.

Станислав Агкацев globallookpress.com

«Завершился сезон РПЛ — сезон, в который мы все верили и на который возлагали большие надежды. Сезон, в который мы вложили всю душу, силы, эмоции и порой даже здоровье — все ради одной цели: чемпионства.

Этот путь был полон трудностей и испытаний. Только мы внутри команды знаем, насколько тяжело было практически одним составом выходить биться и отдавать все на поле в каждом матче.

Но я горжусь каждым игроком и всеми, кто был рядом с нами на протяжении всего сезона. Мы точно заслуживали большего, но, к сожалению, нам не хватило совсем немного…

Впереди — финал Кубка России. Еще один шанс выиграть трофей и подарить нашему городу настоящий праздник. До встречи в Лужниках!» — написал Агкацев в своем телеграм-канале.

Напомним, что «Краснодар» финишировал на втором месте в турнирной таблице, пропустив вперед только «Зенит». Впереди у подопечных Мурада Мусаева Суперфинал Кубка России против «Спартака».