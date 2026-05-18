Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян подвел итоги сезона, отметив, что клуб сам виноват в упущенном чемпионстве.

«Быки» в 30‑м туре РПЛ разгромили «Оренбург» со счетом 3:0, но заняли второе место. Золотые медали завоевал «Зенит».

«Сами упустили преимущество еще в игре с "Динамо". Можно и другие игры вспомнить. Горжусь командой. Это большой путь, который мы проходим вместе.

В матче с "Оренбургом" договорились насладиться футболом и отблагодарить болельщиков, которые целый год поддерживают нас не только здесь, но и в целом. Мы проделываем хорошую работу. Конечно, обидно, но это часть футбола», — сказал Сперцян «Матч ТВ».