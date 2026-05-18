Появилось время и даты стыковых матчей между клубами Премьер-лиги и Первой лиги.

Вадим Евсеев — тренер «Динамо» Мх globallookpress.com

20 мая (среда). 17.30.  Екатеринбург.  «Урал» — «Динамо» Махачкала; 19.30.  Волгоград.  «Ротор» — «Акрон».

23 мая (суббота). 16.00.  Каспийск.  «Динамо» Махачкала — «Урал»; 18.30.  Самара.  «Акрон» — «Ротор».

Прямые трансляции будут эксклюзивно идти на платформе «VK Видео».

Напрямую из Первой лиги в премьер-лигу вышли «Родина» (победитель ФНЛ) и «Факел» (2-е место ФНЛ).  Напрямую из РПЛ в ФНЛ вылетели «Пари НН» (15-е место в премьер-лиге) и «Сочи» (16-е место премьер-лиги).