Появилось время и даты стыковых матчей между клубами Премьер-лиги и Первой лиги.
20 мая (среда). 17.30. Екатеринбург. «Урал» — «Динамо» Махачкала; 19.30. Волгоград. «Ротор» — «Акрон».
23 мая (суббота). 16.00. Каспийск. «Динамо» Махачкала — «Урал»; 18.30. Самара. «Акрон» — «Ротор».
Прямые трансляции будут эксклюзивно идти на платформе «VK Видео».
Напрямую из Первой лиги в премьер-лигу вышли «Родина» (победитель ФНЛ) и «Факел» (2-е место ФНЛ). Напрямую из РПЛ в ФНЛ вылетели «Пари НН» (15-е место в премьер-лиге) и «Сочи» (16-е место премьер-лиги).