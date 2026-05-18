Жозе Моуринью, который, по данным СМИ, в ближайшее время может возглавить мадридский «Реал», определился с приоритетной трансферной целью на лето.

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, португальский специалист хотел бы видеть в составе «сливочных» полузащитника «Манчестер Сити» Родри Эрнандеса.

При этом английский клуб не намерен расставаться с ключевым игроком и уже ведёт работу над продлением его контракта, однако окончательное решение будет зависеть от самого футболиста.

В текущем сезоне АПЛ Родри провёл 20 матчей за «Манчестер Сити» и отметился одним забитым голом.