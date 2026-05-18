Популярный телевизионный комментатор и бывший полузащитник «Зенита» Геннадий Орлов высказался по поводу игры нападающего Александра Соболева, которого ранее много критиковал.

«Соболев реализовал 11‑метровый. Всё сделал хладнокровно. Посмотрел на вратаря и спокойно катнул мяч в угол. Так и надо!

Не спорю, я его нередко критиковал. Причём считаю, по делу. Но весной, признаю, Александр, конечно, прибавил. Знаете, есть футболисты, которых Бог одарил большим талантом. А Соболев взял другим: запредельной самоотдачей, старанием, заряженностью на борьбу. В итоге забил 10 мячей. Его, конечно, нужно за это похвалить!» — сказал Орлов в интервью «СЭ».

29‑летний форвард стал футболистом «Зенита» летом 2024 года. Весной он заработал стабильное место в основном составе питерского клуба и стал одним из лучших игроков. Всего в этом сезоне Соболев сыграл 38 матчей, забил в них 13 мячей и сделал 3 голевые передач.