Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов сомневается, что после чемпионата мира 2026 года вингер Луис Энрике вернётся в «Зенит».

25‑летний бразилец стабильно вызывается Карло Анчелотти в национальную сборную и имеет все шансы выступить на мундиале.  За «Зенит» он выступает с января 2025 года, всего сыграл в этом сезоне за команду 34 матча, забил 6 мячей и сделал 4 ассиста.  Его сейчас оценивают в 25 млн евро.

«Понятно, что состав сине-бело-голубых претерпит определенные изменения.  Думаю, Луис Энрике после чемпионата мира в "Зенит" уже не вернется.  За ним уже ведется охота.  Слышал, что кто-то из бразильских клубов даже готов выложить за него 40 миллионов.  Не меньше.  Посмотрим.  Пока никакой конкретики нет и предложений в российский клуб не приходило.  Возможно, это пока только агентские игры.

Не до конца ясно, что будет с Нино.  При этом должен заметить, что приход в команду Дивеева явно пошел ему на пользу. "Зенит" однозначно угадал с этим трансфером.  Игорь мгновенно адаптировался в составе и уже принес сине-бело-голубым немало пользы.  Вот такие игроки "Зениту", конечно, нужны.

Сегодня точно не хочется никого журить в составе команды Семака.  Все молодцы.  Чемпионы.  Глушенков?  Ну...  Не было у него должной поддержки от того же Вендела.  Вы же видели, как бразилец двигался, как ошибался в передачах.  Говорю же: чемоданное настроение.

Вернется ли он теперь из отпуска?  Посмотрим.  Знаю, что на него тоже есть спрос в Бразилии.  По крайней мере один клуб хотел бы его приобрести.  Поживем — увидим.  Тут ведь опять вопрос цены.  Есть ли замена Венделу?  Семак начал подпускать к основе Кондакова, дает ему игровое время.  Перспективный парень.  К тому же с паспортом», — сказал Орлов в интервью «СЭ».