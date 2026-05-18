Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов сомневается, что после чемпионата мира 2026 года вингер Луис Энрике вернётся в «Зенит».

25‑летний бразилец стабильно вызывается Карло Анчелотти в национальную сборную и имеет все шансы выступить на мундиале. За «Зенит» он выступает с января 2025 года, всего сыграл в этом сезоне за команду 34 матча, забил 6 мячей и сделал 4 ассиста. Его сейчас оценивают в 25 млн евро.

«Понятно, что состав сине-бело-голубых претерпит определенные изменения. Думаю, Луис Энрике после чемпионата мира в "Зенит" уже не вернется. За ним уже ведется охота. Слышал, что кто-то из бразильских клубов даже готов выложить за него 40 миллионов. Не меньше. Посмотрим. Пока никакой конкретики нет и предложений в российский клуб не приходило. Возможно, это пока только агентские игры.

Не до конца ясно, что будет с Нино. При этом должен заметить, что приход в команду Дивеева явно пошел ему на пользу. "Зенит" однозначно угадал с этим трансфером. Игорь мгновенно адаптировался в составе и уже принес сине-бело-голубым немало пользы. Вот такие игроки "Зениту", конечно, нужны.

Сегодня точно не хочется никого журить в составе команды Семака. Все молодцы. Чемпионы. Глушенков? Ну... Не было у него должной поддержки от того же Вендела. Вы же видели, как бразилец двигался, как ошибался в передачах. Говорю же: чемоданное настроение.

Вернется ли он теперь из отпуска? Посмотрим. Знаю, что на него тоже есть спрос в Бразилии. По крайней мере один клуб хотел бы его приобрести. Поживем — увидим. Тут ведь опять вопрос цены. Есть ли замена Венделу? Семак начал подпускать к основе Кондакова, дает ему игровое время. Перспективный парень. К тому же с паспортом», — сказал Орлов в интервью «СЭ».