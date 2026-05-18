Известный телевизионный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал победу «Зенита» в этом сезоне в чемпионате России.

«Вчера "Зенит" победил в Ростове-на-Дону и стал чемпионом России. Нужно поздравить Сергея Семака. Он в седьмой раз привел команду к титулу. Семь чемпионств! Это же очень серьезное достижение! Только у Олега Романцева больше побед в чемпионатах страны — 9. Что ж, получается, надо догонять (улыбается).

Что касается самой игры против "Ростова"... Ну что поделать... Вот таким получился сегодня футбол. Все дело в чемоданном настроении бразильцев. Им уже сложно настраивать себя на последний матч сезона. Так было всегда. Психология... Кто-то думает об отдыхе. А кто-то, как, например, Луис Энрике, — о предстоящем чемпионате мира. И тем не менее задача выполнена. Нужно было прежде всего добиться результата. Питерцев ведь устраивала и ничья, а они победили. Молодцы!

Хотя и у "Ростова" были моменты. Помните, как из выгодной позиции головой бил Лангович? Но Адамов не сплоховал. Выручил», — сказал «СЭ» Орлов.

В 30-м туре питерский клуб выиграл в гостях у «Ростова» (1:0) и стал недосягаем для конкурентов.