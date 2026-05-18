Известный телевизионный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал победу «Зенита» в этом сезоне в чемпионате России.

Сергей Семак
Сергей Семак globallookpress.com

«Вчера "Зенит" победил в Ростове-на-Дону и стал чемпионом России.  Нужно поздравить Сергея Семака.  Он в седьмой раз привел команду к титулу.  Семь чемпионств!  Это же очень серьезное достижение!  Только у Олега Романцева больше побед в чемпионатах страны — 9.  Что ж, получается, надо догонять (улыбается).

Что касается самой игры против "Ростова"...  Ну что поделать...  Вот таким получился сегодня футбол.  Все дело в чемоданном настроении бразильцев.  Им уже сложно настраивать себя на последний матч сезона.  Так было всегда.  Психология...  Кто-то думает об отдыхе.  А кто-то, как, например, Луис Энрике, — о предстоящем чемпионате мира.  И тем не менее задача выполнена.  Нужно было прежде всего добиться результата.  Питерцев ведь устраивала и ничья, а они победили.  Молодцы!

Хотя и у "Ростова" были моменты.  Помните, как из выгодной позиции головой бил Лангович?  Но Адамов не сплоховал.  Выручил», — сказал «СЭ» Орлов.

В 30-м туре питерский клуб выиграл в гостях у «Ростова» (1:0) и стал недосягаем для конкурентов.