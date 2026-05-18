В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Марсель» на своем поле победил «Ренн» со счетом 3:1.

Открыл счет в этой игре Пьер Хейбьерг на 2-й минуте поединка. Удвоил преимущество хозяев Амин Гуири на 10-й минуте встречи, а довел результат до разгромного Пьер-Эмерик Обамеянг на 55-й минуте.

Гости смогли ответить только голом престижа Эстебана Лепауля на 84-й минуте.

Результат матча

1:0 Пьер-Эмиль Хёйбьерг 2' 2:0 Амин Гуири 10' 3:0 Пьер-Эмерик Обамеянг 55' 3:1 Эстебан Леполь 85'

Марсель: Херонимо Рульи, Факундо Медина, Леонардо Балерди, Эмерсон, Пьер-Эмиль Хёйбьерг ( Квинтен Тимбер 83' ), Мэйсон Гринвуд, Тимоти Уэа ( Бенжамен Павар 88' ), Амин Гуири, Игор Пайшао ( Артур Вермерен 72' ), Пьер-Эмерик Обамеянг, Tochukwu Nnadi

Ренн: Антони Руо, Абдельхамид Аит Будлал, Махамаду Нагида, Людовик Блас ( Nordan Mukiele 80' ), Махди Камара, Валентин Ронжье, Себастьян Шиманьски ( Брил Эмболо 46' ), Эстебан Леполь, Муса Аль-Тамари ( Арно Норден 67' ), Кентен Мерлен, Mathys Silistrie

Жёлтые карточки: Пьер-Эмиль Хёйбьерг 50', Амин Гуири 77', Бенжамен Павар 90+6' — Махди Камара 80'