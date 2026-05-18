В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Марсель» на своем поле победил «Ренн» со счетом 3:1.

Пьер-Эмерик Обамеянг

Открыл счет в этой игре Пьер Хейбьерг на 2-й минуте поединка.  Удвоил преимущество хозяев Амин Гуири на 10-й минуте встречи, а довел результат до разгромного Пьер-Эмерик Обамеянг на 55-й минуте.

Гости смогли ответить только голом престижа Эстебана Лепауля на 84-й минуте.

Результат матча

1:0 Пьер-Эмиль Хёйбьерг 2' 2:0 Амин Гуири 10' 3:0 Пьер-Эмерик Обамеянг 55' 3:1 Эстебан Леполь 85'
Марсель:  Херонимо Рульи,  Факундо Медина,  Леонардо Балерди,  Эмерсон,  Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Квинтен Тимбер 83'),  Мэйсон Гринвуд,  Тимоти Уэа (Бенжамен Павар 88'),  Амин Гуири,  Игор Пайшао (Артур Вермерен 72'),  Пьер-Эмерик Обамеянг,  Tochukwu Nnadi
Ренн:  Антони Руо,  Абдельхамид Аит Будлал,  Махамаду Нагида,  Людовик Блас (Nordan Mukiele 80'),  Махди Камара,  Валентин Ронжье,  Себастьян Шиманьски (Брил Эмболо 46'),  Эстебан Леполь,  Муса Аль-Тамари (Арно Норден 67'),  Кентен Мерлен,  Mathys Silistrie
Жёлтые карточки:  Пьер-Эмиль Хёйбьерг 50',  Амин Гуири 77',  Бенжамен Павар 90+6'  —  Махди Камара 80'

После этой игры «Марсель» набрал 59 очков и финишировал на пятой строчке в турнирной таблице, «Ренн» с 59 баллами стал шестым.