В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Марсель» на своем поле победил «Ренн» со счетом 3:1.
Открыл счет в этой игре Пьер Хейбьерг на 2-й минуте поединка. Удвоил преимущество хозяев Амин Гуири на 10-й минуте встречи, а довел результат до разгромного Пьер-Эмерик Обамеянг на 55-й минуте.
Гости смогли ответить только голом престижа Эстебана Лепауля на 84-й минуте.
1:0 Пьер-Эмиль Хёйбьерг 2' 2:0 Амин Гуири 10' 3:0 Пьер-Эмерик Обамеянг 55' 3:1 Эстебан Леполь 85'
Марсель: Херонимо Рульи, Факундо Медина, Леонардо Балерди, Эмерсон, Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Квинтен Тимбер 83'), Мэйсон Гринвуд, Тимоти Уэа (Бенжамен Павар 88'), Амин Гуири, Игор Пайшао (Артур Вермерен 72'), Пьер-Эмерик Обамеянг, Tochukwu Nnadi
Ренн: Антони Руо, Абдельхамид Аит Будлал, Махамаду Нагида, Людовик Блас (Nordan Mukiele 80'), Махди Камара, Валентин Ронжье, Себастьян Шиманьски (Брил Эмболо 46'), Эстебан Леполь, Муса Аль-Тамари (Арно Норден 67'), Кентен Мерлен, Mathys Silistrie
Жёлтые карточки: Пьер-Эмиль Хёйбьерг 50', Амин Гуири 77', Бенжамен Павар 90+6' — Махди Камара 80'
После этой игры «Марсель» набрал 59 очков и финишировал на пятой строчке в турнирной таблице, «Ренн» с 59 баллами стал шестым.