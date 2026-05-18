Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался о поражении команды в матче 34-го тура Лиги 1 с «Парижем» (1:2). Встреча состоялась 18 мая.

«Мы сыграли не на своем уровне, особенно в плане самоотдачи. Особенно это было заметно в первой половине встречи. Нужно сохранять позитивный настрой, самое главное впереди — финал Лиги чемпионов. Тем не менее это дерби, мы остаемся конкурентами и всегда хотим побеждать. "Париж" — хорошая команда, против нее всегда тяжело играть. Однако команды сейчас находятся на разных этапах своего сезона», — приводит слова футболиста L'Equipe.

«ПСЖ» завершил сезон на первом месте, набрав 76 очков в 34-х играх.