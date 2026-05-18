Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал состояние нападающего Усмана Дембеле после матча 34-го тура Лиги 1 против «Парижа».

По словам испанского специалиста, точной информации о характере повреждения форварда пока нет. Энрике предположил, что речь идёт скорее о мышечной усталости, а не о серьёзной травме.

«Я пока могу высказывать предположения, но мне не кажется, что всё не настолько плохо. До финала Лиги чемпионов ещё две недели. Дембеле успеет восстановиться», — сказал Энрике RMC Sport.

Напомним, что в столичном дерби «ПСЖ» уступил «Парижу» со счётом 1:2. Усман Дембеле покинул поле уже в середине первого тайма, а вместо него в игру вошёл португальский форвард Гонсалу Рамуш.