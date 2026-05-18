Узбекский футболист Абдукодир Хусанов, выступающий за «Манчестер Сити», претендует на звание лучшего игрока сезона в клубе. Эту информацию предоставил официальный сайт «горожан».

Вместе с Хусановым на награду претендуют полузащитник Жереми Доку и защитник Нико О'Райли. Примечательно, что лучший бомбардир АПЛ этого сезона, Эрлинг Холанн, не вошел в список номинантов.

В течение сезона Хусанов дважды был удостоен звания игрока месяца — в январе и марте. За текущий сезон он принял участие в 36 матчах клуба, но не отметился результативными действиями.