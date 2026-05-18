Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, что делает клуб особенным.

«"Барселона" — лучший клуб в мире, а люди в Барселоне невероятные. Каждый день, когда я гуляю по улицам, я вижу, что люди очень дружелюбны. Это идет от чистого сердца — это можно почувствовать. Это невероятно. Именно поэтому людям так нравится Барселона. И клуб — это место, где все работают от чистого сердца», — приводит слова Флика AS.

В воскресенье, 17 мая, «Барселона» одержала победу над «Бетисом» со счетом 3:1 в домашнем матче 37-го тура Ла Лиги и досрочно стала чемпионом. Каталонский клуб стал первой командой в истории турнира, которая выиграла все 19 домашних матчей в одном сезоне.

Сегодня, 18 мая, «Барселона» продлила контракт с главным тренером Ханс-Дитером Фликом. Новое соглашение с немецким специалистом будет действовать до лета 2028 года и может быть продлено еще на один сезон.