Пресс-служба «ПСЖ» обнародовала результаты медицинского обследования нападающего Усмана Дембеле, который получил повреждение в матче 34-го тура Лиги 1 против ФК «Париж» (1:2).

По данным медиков, у 29-летнего футболиста диагностировано растяжение икроножной мышцы на правой ноге. В ближайшие дни он будет находиться под постоянным наблюдением врачей клуба.

В текущем сезоне Дембеле забил 19 голов и сделал 11 результативных передач в 39 играх за «ПСЖ» во всех турнирах.

30 мая парижский клуб встретится с «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов.