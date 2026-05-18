В матче 37-го тура чемпионата Англии «Арсенал» в родных стенах переиграл «Бернли» со счетом 1:0.
Автором единственного точного удара в этой игре стал Кай Хаверц на 37-й минуте. Ассистировал ему Букайо Сака.
АрсеналЛондон1:0БёрнлиБёрнли
1:0 Кай Хаверц 37'
Арсенал: Дэвид Райа, Кристьян Москера, Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Риккардо Калафьори (Пьеро Инкапье 72'), Мартин Эдегор, Деклан Райс, Эберечи Эзе (Майлс Льюис-Скелли 73'), Букайо Сака, Кай Хаверц (Виктор Дьёкереш 73'), Леандро Троссард
Бёрнли: Макс Вайс, Лукас Пирес, Максим Эстеве (Якоб Бруун Ларсен 82'), Аксель Туанзебе, Кайл Уолкер, Зиан Флемминг, Ханнибал Межбри (Зеки Мохамед Амдуни 70'), Лесли Угочукву (Джош Лорент 71'), Флорентину Луиш (Джеймс Уорд-Праус 78'), Джейдон Энтони, Лум Чауна (Башир Хамфрис 82')
Жёлтые карточки: Кай Хаверц 67' — Ханнибал Межбри 28'
После этой игре «Арсенал» с 82 очками продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Микеля Артеты на пять баллов опережают «Манчестер Сити», у которого есть игра в запасе. Впереди у «канониров» гостевая игра против «Кристал Пэлас». «Бернли» с 21 баллом идет 19-м и досрочно вылетел из АПЛ.