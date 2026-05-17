После этого матча в 30‑м туре российской Премьер‑лиги определился чемпион страны.
Им стал петербургский «Зенит», в гостях переигравший «Ростов» со счётом 1:0.
Автором единственного гола в этой встрече стал нападающий Александр Соболев, забивший на 14‑й минуте с пенальти.
С 73‑й минуты «Ростов» играл в меньшинстве после удаления защитника Дмитрия Чистякова.
Результат матча
РостовРостов-на-Дону0:1ЗенитСанкт-Петербург
Ростов: Yatimov, Melekhin, Chistyakov, Sako, Langovich, Komarov, Mironov, Shchetinin, Vakhania, Suleymanov, Mohebi
Зенит: Нино, Вендел, Луис Энрике, Педриньо, Adamov, Drkusic, Diveev, Santos, Barrios, Glushenkov, Sobolev
«Зенит» в 30 матчах РПЛ набрал 68 очков. «Ростов» (33) финишировал на 10‑й строчке.