«Зенит» в 30 матчах РПЛ набрал 68 очков. «Ростов» (33) финишировал на 10‑й строчке.

С 73‑й минуты «Ростов» играл в меньшинстве после удаления защитника Дмитрия Чистякова.

Автором единственного гола в этой встрече стал нападающий Александр Соболев , забивший на 14‑й минуте с пенальти.

Им стал петербургский «Зенит» , в гостях переигравший «Ростов» со счётом 1:0.

После этого матча в 30‑м туре российской Премьер‑лиги определился чемпион страны.

Футбол•Сегодня 20:02 ЦСКА — «Локомотив»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол•Сегодня 20:01 «Динамо» Мх — «Спартак»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол•Сегодня 19:58 «Ростов» — «Зенит»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол•Сегодня 19:58 «Краснодар» — «Оренбург»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол•14/05/2026 08:12 Перетасовка карт. Галактионов в «Динамо», Шварц в ЦСКА и еще шесть потенциальных тренерских рокировок

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 15:41 Искушение миллионами: пять тренеров, которые побьют свой трансферный рекорд этим летом

Футбол•Вчера 11:24 Звездный лазарет: путеводитель по главным кадровым потерям сборных за месяц до ЧМ-2026

Футбол•Вчера 10:13 Тонущий «Челси» против машины Гвардиолы: сможет ли «Манчестер Сити» оформить дубль?

Футбол•15/05/2026 11:37 В поисках крайних: кто на самом деле виноват в катастрофическом сезоне «Ливерпуля»

Футбол•15/05/2026 11:13 Верните как было: пять тренерских камбэков, о которых мы мечтаем

Выбор читателей

Футбол•11/05/2026 19:58 Трансферный дайджест. 5 — 11 мая

Футбол•13/05/2026 08:57 Перес внезапно заговорил. Драки (были всегда), отставки (не будет), враги (почти все), мужчины (все уродливы)

Футбол•12/05/2026 18:46 Дмитрий Пятибратов: Определяющими на финише стали трудности «Краснодара» с составом

Футбол•04/05/2026 15:53 Попались: Заболотный и ещё 6 футболистов в России, проваливших допинг-тест

Футбол•13/05/2026 11:11 Путь Роналду или главный провал эпохи Переса? Честный разбор невнятных сезонов Мбаппе в «Реале»

Самое интересное

Футбол•27/02/2026 13:55 Пристанище для стареющих звезд и бюрократический ад: что убивает итальянский футбол

Футбол•26/02/2026 16:09 Лётчик‑истребитель, ни слова о победе и «Кольцо»: философия успеха «Будё-Глимт»

Футбол•26/02/2026 16:03 Не спешите радоваться: «Ремонтада» и еще девять самых безумных камбэков в плей-офф ЛЧ

Футбол•26/02/2026 02:29 Карлики сильнее грандов: «Буде-Глимт» и ещё несколько незабываемых историй