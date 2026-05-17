После этого матча в 30‑м туре российской Премьер‑лиги определился чемпион страны.

Александр Соболев

Им стал петербургский «Зенит», в гостях переигравший «Ростов» со счётом 1:0.

Автором единственного гола в этой встрече стал нападающий Александр Соболев, забивший на 14‑й минуте с пенальти.

С 73‑й минуты «Ростов» играл в меньшинстве после удаления защитника Дмитрия Чистякова.

Результат матча

РостовРостов-на-ДонуРостов0:1ЗенитЗенитСанкт-Петербург
Ростов:  Yatimov,  Melekhin,  Chistyakov,  Sako,  Langovich,  Komarov,  Mironov,  Shchetinin,  Vakhania,  Suleymanov,  Mohebi
Зенит:  Нино,  Вендел,  Луис Энрике,  Педриньо,  Adamov,  Drkusic,  Diveev,  Santos,  Barrios,  Glushenkov,  Sobolev

«Зенит» в 30 матчах РПЛ набрал 68 очков.  «Ростов» (33) финишировал на 10‑й строчке.