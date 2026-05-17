Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвел итог матча с «Динамо»(1:2) и завершившегося сезона.

Андрей Талалаев

«Наконец‑то закончилось, четыре поражения к ряду.  Будем думать, что‑то менять, встречаться с руководителями.  Хотелось по‑другому заканчивать этот рекордный сезон.  Но что имеем, то имеем.  Команда сегодня показала то, что может.  Жаль, что не получилось хотя бы вничью сыграть.

Две замены в перерыве?  Немножко не так вошли в игру.  Честно, я и Мингияна Бевеева хотел поменять.  Не совсем его игра сегодня.  В конце концов, и ошибка оттуда пришла.  Ну, не все сразу.  Кто‑то сыграл чуть лучше, кто‑то сыграл чуть хуже.  Думаю, что в табеле о рангах мы там, где должны быть, а следующий сезон будет еще лучше», — цитирует Талалева «Матч ТВ».

Напомним, что «Балтика» завершила сезон на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.