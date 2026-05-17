В матче 30‑го тура российской Премьер‑лиги махачкалинское «Динамо» отобрало очки на своём поле у московского «Спартака» — 0:0.
Игра получилась не самой привлекательной, равной, команды почти ничего не создали в атаке.
Динамо МхМахачкала0:0СпартакМосква
Динамо Мх: Миро, Karabashev, Azzi, Akhmedov, Alibekov, Tabidze, Glushkov, Mrezigue, Moubarik, Sundukov, Agalarov
Спартак: Маркос Маркиньос, Maksimenko, Denisov, Wooh, Djiku, Zobnin, Litvinov, Umyarov, Solari, Fernandes, Ugalde
Жёлтая карточка: Миро 45' (Динамо Мх)
«Спартак» не смог воспользоваться поражением «Локомотива» и стал четвёртым в таблице РПЛ. «Динамо» будет играть в стыковых матчах.