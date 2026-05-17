В матче 30‑го тура российской Премьер‑лиги махачкалинское «Динамо» отобрало очки на своём поле у московского «Спартака» — 0:0.

Вадим Евсеев — тренер дагестанского клуба globallookpress.com

Игра получилась не самой привлекательной, равной, команды почти ничего не создали в атаке.

Результат матча

Динамо МхМахачкалаДинамо Мх0:0СпартакСпартакМосква
Динамо Мх:  Миро,  Karabashev,  Azzi,  Akhmedov,  Alibekov,  Tabidze,  Glushkov,  Mrezigue,  Moubarik,  Sundukov,  Agalarov
Спартак:  Маркос Маркиньос,  Maksimenko,  Denisov,  Wooh,  Djiku,  Zobnin,  Litvinov,  Umyarov,  Solari,  Fernandes,  Ugalde
Жёлтая карточка:  Миро 45' (Динамо Мх)

«Спартак» не смог воспользоваться поражением «Локомотива» и стал четвёртым в таблице РПЛ.  «Динамо» будет играть в стыковых матчах.