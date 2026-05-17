Завершился последний 30-й тур российской Премьер-лиги сезона 2025/2026.

Александр Соболев — нападающий «Зенита» globallookpress.com

По итогам чемпионата России «Зенит» занял 1-е место в таблице, набрав 68 очков. «Краснодар» расположился следом, на 2-й позиции с 66-ю баллами в копилке.

В последнем туре РПЛ «сине-бело-голубые» одержали победу над «Ростовом» (1:0), обеспечив себе чемпионство. «Краснодар» разгромил «Оренбург» со счетом 3:0.

«Локомотив» замкнул тройку лидеров с 53 очками в активе. «Железнодорожники» могли лишиться бронзовых медалей, проиграв ЦСКА в последнем туре со счетом 1:3, но «Спартак», который занял 4-е место, не смог одолеть махачкалинское «Динамо» (0:0), набрав всего один балл. Этого не хватило «красно-белым» для того, чтобы обогнать «Локомотив» в борьбе за третью строчку РПЛ.

В стыковых матчах за право выступать в РПЛ сыграют «Акрон» и махачкалинское «Динамо».

В последнем туре чемпионата России тольяттинская команда крупно проиграла «Крыльям Советов» со счетом 1:4, упустив возможность избежать стыки. «Оренбург», несмотря на поражение от «Краснодара» (0:3), сохранил 12-ю строчку, избежав участия в матчах за право выступать в РПЛ.

«Акрон» сыграет в стыковых матчах против «Ротора». Первый матч состоится на поле команды Первой лиги 20-го мая, а ответная встреча пройдет 23-го мая в Тольятти.

Махачкалинское «Динамо» встретится с «Уралом» в рамках стыковых матчей за право выступать в РПЛ. Первая встреча состоится 20-го мая в Екатеринбурге, а 23-го мая — ответная игра в Махачкале.

Следующий сезон в Первой лиге проведут «Пари НН» и «Сочи». Нижегородцы сыграли вничью с «Рубином» (2:2) в последнем туре РПЛ, а южане поделили очки с «Ахматом» (1:1). «Родина» и «Факел», в свою очередь, обеспечили себе выход в РПЛ по итогам сезона в Первой лиге.