В раздевалке «Ливерпуля» наблюдается серьезное разногласие. Напряжение достигло апогея на фоне растущего недовольства работой главного тренера Арне Слота в текущем сезоне, как сообщает The Touchline.

Источник утверждает, что команда испытывает шок из-за того, что установила новый антирекорд по количеству поражений за сезон, который ранее принадлежал Рафаэлю Бенитесу. В этом сезоне мерсисайдцы проиграли 20 матчей во всех турнирах, а при Бенитесе их было 19.

Некоторые игроки считают, что замена главного тренера должна была произойти гораздо раньше. Слот, в свою очередь, убеждён, что сможет вернуть доверие команды. Однако ряд опытных футболистов «Ливерпуля» глубоко разочарованы в нидерландском тренере.