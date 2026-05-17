Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем матче между «Ростовом» и «Зенитом» в 30-м туре РПЛ.

«Мотивация "Ростова" в матче с "Зенитом"?  Не важно, с кем эта игра.  Уверен, мотивация была бы выиграть вне зависимости от соперника.  Два сезона назад мы как раз играли в Санкт-Петербурге с "Зенитом", когда нам ничего не нужно было.  И только на последних минутах Песьяков пропустил, скажем так, необязательный гол.  Если бы этого не случилось, "Краснодар" стал бы чемпионом в тот год.  Хотя нам тогда ничего не нужно было.  Так что у них есть мотивация эту игру выиграть.  Сто процентов, они будут рубиться», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Матч «Ростов» — «Зенит» состоится 17 мая и начнется в 18:00 мск.  Для чемпионства «Зенита» нужно сыграть хотя бы вничью в данной встрече.