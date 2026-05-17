Капитан «Челси» Рис Джеймс прокомментировал неудачу своего клуба в финале Кубка Англии с «Манчестер Сити» (0:1) и посетовал на очень неудачный сезон в целом.

«Проигрыш разочаровывает. Если посмотреть на игру в целом, а не только на счёт, мы играли на равных. В первом тайме они, вероятно, много владели мячом, но это не сильно нам мешало, а затем во втором тайме им удалось забить с полумомента.

Нам не хватило завершающих штрихов. Я сделал всё, что мог. В финале все хотят победить, будь то местный трофей или Кубок Англии. Я не могу сомневаться в желании или стремлении команды к победе. Мы все этого хотели. Нам просто не повезло.

Нам нужно отдохнуть, восстановиться, вернуться на тренировочное поле и начать готовиться к нашей следующей игре против "Тоттенхэма". В этом сезоне мы выступили ниже своих возможностей. Хочу извиниться перед болельщиками за отсутствие результатов. Было непросто. Надеюсь, скоро мы исправим ситуацию», — сказал защитник официальному сайту клуба.

Сейчас «Челси» занимает девятую строчку в таблице АПЛ. В 37‑м туре команда дома сыграет с «Тоттенхэмом».