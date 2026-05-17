Итальянский «Наполи» подпишет нападающего Расмуса Хейлунда у «Манчестер Юнайтед» за 44 млн евро, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Это стало известно после того, как команда Антонио Конте разгромила в гостях в игре 37‑го тура Серии А «Пизу» со счётом 3:0 и обеспечила себе попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В контракте 23‑летнего датчанина был пункт об выкупе в размере 44 млн евро, если «Наполи» гарантирует себе участие в ЛЧ.

В текущем сезоне Хейлунд сыграл 43 матча, забил в них 15 мячей и отдал 8 голевых передач.