Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на победу над «Челси» в финале Кубка Англии (1:0), отметив, что клуб не намерен праздновать этот успех.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Никаких празднований. Вы же знаете, что у нас "Борнмут". Там будет еще сложнее. Постараемся поехать туда и добиться успешного результата», — цитирует BBC Гвардиолу.

«Манчестер Сити» завоевал второй трофей в сезоне 2025/26. В предыдущем финале Кубка лиги команда Гвардиолы одержала победу над «Арсеналом» со счетом 2:0.

В 37-м туре Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» встретится с «Борнмутом». Матч состоится во вторник, 19 мая, и начнется в 21:30 по московскому времени.

Команда с 77 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, уступая «Арсеналу» всего два очка.