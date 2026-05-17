Экс‑полузащитник московского ЦСКА Александр Гришин не верит в победу своего клуба над «Локомотивом» в заключительном, 30‑м туре чемпионата России.

За тур до конца «Локомотив» (53 очка) идёт на третьей строчке, а за ним следуют «Спартак» (51) и ЦСКА (48). Красно‑белые на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо», а «Локомотив» и ЦСКА сыграют между собой.

«У "Локомотива" хорошие шансы на ничью, чтобы занять третье место. Не думаю, что будет открытая игра. ЦСКА надо хлопнуть дверью, потому что сезон провален. Они выйдут с полным настроем, хотя настроение уже, наверное, "чемоданное". Мы слышим, что Лусиано и Алвес уехали, Мойзес не будет играть. Поэтому ситуация для "Локомотива" хорошая — они на 100% мотивированы занять третье место. Думаю, что фаворит в этой игре все‑таки "Локомотив", хотя ЦСКА играет на своем поле.

"Локомотив" может проиграть, а "Спартак" способен выиграть у Махачкалы — и бронза уедет в Тушино. Сегодня будет интересно. Думаю, все‑таки "Локомотив" сыграет от обороны на контратаках и заберет свое третье место», — сказал Гришин «Матч ТВ».